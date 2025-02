Blick auf Nike-Kurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Nachmittag ab

13.02.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 72,09 USD.

Die Nike-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 72,09 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 71,97 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 72,81 USD. Zuletzt wechselten via New York 252.675 Nike-Aktien den Besitzer. Am 16.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 107,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 48,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 68,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 5,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem im Jahr 2024 1,45 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,46 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,38 USD. Am 19.12.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2024 endete. Das EPS lag bei 0,78 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 12,38 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,39 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2025 2,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones aktuell Mittwochshandel in New York: Dow Jones verliert am Mittag

