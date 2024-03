Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Nike-Kurs

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 91,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nike-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 91,90 EUR. Bei 92,09 EUR erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,89 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.345 Nike-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,76 EUR) erklomm das Papier am 21.03.2023. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 24,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 84,06 EUR fiel das Papier am 26.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 9,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,42 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 126,90 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 21.12.2023. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.388,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.315,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Nike-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 20.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,60 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone

Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Dienstagnachmittag steigen

Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen