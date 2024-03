Notierung im Blick

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag im Aufwind

13.03.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 100,81 USD.

Das Papier von Nike legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 100,81 USD. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 101,20 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,61 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 297.897 Nike-Aktien. Bei einem Wert von 128,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 21,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,68 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nach 1,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,42 USD je Nike-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,90 USD. Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13.388,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.315,00 USD erwirtschaftet worden. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 21.03.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Nike rechnen Experten am 20.03.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Dienstagnachmittag steigen Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen

