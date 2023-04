Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Nike 113,58 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 124,74 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 125,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 124,64 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 229.883 Aktien.

Am 22.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 139,12 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,23 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 51,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 137,80 USD.

Am 21.03.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,87 USD je Aktie generiert. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.390,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.871,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nike am 29.06.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2023 3,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

