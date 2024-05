Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 92,13 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 92,13 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,26 USD an. Bei 91,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 291.524 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 33,93 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,68 USD ab. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 3,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,43 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,22 USD.

Die Zahlen des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 12,44 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.06.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

