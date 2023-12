Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 110,82 EUR zu.

Das Papier von Nike konnte um 11:30 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 110,82 EUR. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 111,10 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,78 EUR. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 1.591 Aktien.

Am 16.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 7,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,16 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 24,06 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,75 USD.

Nike gewährte am 28.09.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.939,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.687,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 19.12.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus

Handel in New York: Dow Jones zum Start in Rot

Gute Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen