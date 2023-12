Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike legt am Mittwochvormittag zu

So bewegt sich Nike

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,8 Prozent auf 119,60 USD.

Die Nike-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 119,60 USD. Bei 119,88 USD erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.579 Nike-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 131,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 89,02 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 25,57 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 131,75 USD an.

Nike ließ sich am 28.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.939,00 USD – ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12.687,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 19.12.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus

Handel in New York: Dow Jones zum Start in Rot

Gute Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen