Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Dienstagmittag seitwärts

Im XETRA-Handel kam die Nike-Aktie um 11:42 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 109,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 109,62 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 108,60 EUR. Bei 108,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.867 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei 127,74 EUR erreichte der Titel am 20.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 14,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (83,76 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 30,73 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,60 USD für die Nike-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 20.12.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,24 Prozent auf 13.315,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.357,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nike wird am 21.03.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 21.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Erste Schätzungen: Nike gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

adidas-Aktie im Minus: Auftragsfertiger von adidas und Nike kappt in Vietnam 6000 Stellen

NFT-Kollektion von Porsche floppt: Was andere Unternehmen aus Porsches NFT-Debakel lernen sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com