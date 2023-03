Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Nike-Aktie konnte um 16:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 119,16 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 119,23 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 333.375 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 139,86 USD. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 14,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,23 USD. Abschläge von 44,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 133,60 USD.

Am 20.12.2022 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 30.11.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.315,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.357,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2023 terminiert. Nike dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Erste Schätzungen: Nike gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

adidas-Aktie im Minus: Auftragsfertiger von adidas und Nike kappt in Vietnam 6000 Stellen

NFT-Kollektion von Porsche floppt: Was andere Unternehmen aus Porsches NFT-Debakel lernen sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com