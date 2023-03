Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Die Nike-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 21:15 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 116,80 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 116,19 USD. Bei 116,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.907 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,45 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,60 USD für die Nike-Aktie aus.

Am 20.12.2022 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.357,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.315,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nike am 21.03.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Nike rechnen Experten am 21.03.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,14 USD je Nike-Aktie.

