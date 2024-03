Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verzeichnet am Nachmittag Verluste

So bewegt sich Nike

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 100,94 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 100,94 USD ab. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,73 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 101,93 USD. Zuletzt wechselten via New York 314.254 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,66 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,15 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,32 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,42 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 126,90 USD an.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.12.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 13.388,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 20.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Gewinne in New York: Dow Jones in der Gewinnzone

Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone