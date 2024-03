Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagvormittag höher

Nike im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 93,29 EUR.

Die Nike-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:12 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 93,29 EUR. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 815 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.03.2023 bei 121,76 EUR. 30,52 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 9,89 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,42 USD, nach 1,32 USD im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 126,90 USD.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 13.388,00 USD gegenüber 13.315,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 20.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

