Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagmittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 11:57 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 114,06 EUR. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 113,48 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 3.030 Stück.

Bei einem Wert von 127,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2022). Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 10,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 84,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 35,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 137,80 USD.

Nike ließ sich am 21.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,87 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.871,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.390,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.06.2023 veröffentlicht.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

