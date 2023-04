Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Nike 114,52 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 127,16 USD. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 127,49 USD. Mit einem Wert von 127,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 149.905 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 139,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 82,23 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,80 USD an.

Am 21.03.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 28.02.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.390,00 USD im Vergleich zu 10.871,00 USD im Vorjahresquartal.

Nike wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.06.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,23 USD im Jahr 2023 aus.

