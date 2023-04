Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Nike 113,88 EUR

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 126,46 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 126,67 USD. Mit einem Wert von 125,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 12.115 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,40 USD. Mit einem Zuwachs von 8,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 82,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Abschläge von 53,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 137,80 USD.

Am 21.03.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.390,00 USD – ein Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 10.871,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.06.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,23 USD je Aktie aus.

