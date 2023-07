Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag gesucht

Blick auf Nike-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 96,23 EUR.

Die Nike-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 96,23 EUR. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,41 EUR an. Bei 96,38 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.733 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 21.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 26,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,70 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 136,22 USD.

Am 29.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 12.825,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.234,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 26.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

