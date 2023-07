Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 108,22 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 108,22 USD zu. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 108,64 USD. Bei 107,94 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 253.504 Stück.

Bei 131,25 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 82,23 USD fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 31,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,22 USD an.

Am 29.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 0,90 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.825,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 12.234,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 26.09.2023 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,74 USD je Aktie belaufen.

