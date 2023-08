Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verliert am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 107,20 USD.

Die Nike-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 107,20 USD. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 107,10 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,92 USD. Bisher wurden via New York 163.042 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 131,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 18,32 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,23 USD am 04.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,29 Prozent.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 137,56 USD.

Nike ließ sich am 30.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,90 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.825,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 26.09.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nike-Investment verdient

adidas und der millionenschwere Abverkauf einer kritischen Ware