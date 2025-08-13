Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 75,93 USD ab.

Die Nike-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 75,93 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 75,62 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 75,93 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 238.437 Stück gehandelt.

Bei 90,62 USD markierte der Titel am 27.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 16,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 45,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,57 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,55 USD. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 83,22 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 26.06.2025 vor. Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,91 Prozent verringert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,66 USD je Nike-Aktie.

