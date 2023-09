Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 96,14 USD.

Das Papier von Nike befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,2 Prozent auf 96,14 USD ab. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 95,82 USD. Bei 95,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via AMEX 5.104 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 36,31 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 82,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,43 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,33 USD für die Nike-Aktie aus.

Nike veröffentlichte am 29.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 12.825,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.234,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.09.2023 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.09.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Nike.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,73 USD je Aktie.

