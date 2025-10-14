Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagabend mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 67,79 USD nach oben.
Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 67,79 USD. Die Nike-Aktie legte bis auf 67,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,51 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 500.482 Stück gehandelt.
Bei 84,76 USD markierte der Titel am 18.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 25,03 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 86,25 USD.
Nike ließ sich am 30.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 11,61 Mrd. USD umsetzen können.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Aktie aus.
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
