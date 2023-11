Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der Nike

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 105,90 USD zu.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 105,90 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 106,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,56 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 313.521 Nike-Aktien.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,94 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,68 USD ab. Mit einem Kursverlust von 16,26 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 131,50 USD angegeben.

Am 28.09.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.939,00 USD im Vergleich zu 12.687,00 USD im Vorjahresquartal.

Nike wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 21.12.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,72 USD fest.

