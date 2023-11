Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Nike

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 104,19 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 104,19 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 104,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 14.537 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 131,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,02 USD am 29.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 131,50 USD an.

Nike veröffentlichte am 28.09.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 12.939,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.687,00 USD umgesetzt.

Die Nike-Bilanz für Q2 2024 wird am 21.12.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

