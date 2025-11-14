DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.103 -1,6%
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Nachmittag nach

14.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 64,40 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,5 Prozent auf 64,40 USD. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 63,76 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,80 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 393.243 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,44 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 21,88 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,82 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,57 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,55 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,25 USD für die Nike-Aktie aus.

Nike ließ sich am 30.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,70 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,01 Prozent auf 11,73 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,65 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
01.10.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

