Aktienentwicklung

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

14.11.25 20:23 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nike gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 64,08 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
55,65 EUR -1,16 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 64,08 USD. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 63,76 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,80 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 944.243 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 82,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 28,64 Prozent Luft nach oben. Bei 52,28 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 18,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 86,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 30.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,70 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,61 Mrd. USD umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,65 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

