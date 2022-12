Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Mittag fester

Die Nike-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 105,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 106,78 EUR. Bei 106,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 246 Nike-Aktien.

Am 30.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 149,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 29,36 Prozent Luft nach oben. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,99 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 125,80 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 29.09.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.687,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.248,00 USD in den Büchern standen.

Die Nike-Bilanz für Q2 2023 wird am 20.12.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Nike rechnen Experten am 21.12.2023.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2023 2,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com