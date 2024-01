Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagmittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nike zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Nike-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 96,00 EUR.

Die Nike-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:55 Uhr bei 96,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 96,29 EUR. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 95,60 EUR. Mit einem Wert von 96,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.940 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.03.2023 bei 121,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2023 bei 84,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 128,50 USD für die Nike-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 abgelaufenen Quartal legte Nike am 21.12.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.315,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.388,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

