Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike macht am Donnerstagvormittag Boden gut

So entwickelt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,2 Prozent auf 106,28 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 1,2 Prozent auf 106,28 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 106,36 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 5.595 Nike-Aktien.

Am 02.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,02 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,02 USD am 29.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,42 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 127,90 USD.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.12.2023. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,85 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.388,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 13.315,00 USD eingefahren.

Die Nike-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.03.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,61 USD fest.

