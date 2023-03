Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Nike befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,4 Prozent auf 116,16 USD ab. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,81 USD nach. Bei 116,15 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 395.259 Nike-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,86 USD) erklomm das Papier am 31.03.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 16,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 82,23 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 41,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 133,60 USD.

Am 20.12.2022 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 30.11.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.315,00 USD im Vergleich zu 11.357,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Nike-Bilanz für Q3 2023 wird am 21.03.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Nike-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 21.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,14 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

