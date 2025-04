Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 55,00 USD.

Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 55,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 54,45 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 54,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 342.747 Nike-Aktien.

Bei 98,04 USD erreichte der Titel am 25.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,26 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,47 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,25 USD für die Nike-Aktie.

Am 20.03.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,29 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.06.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,13 USD fest.

