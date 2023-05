Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Nike 110,82 EUR

0,75% Charts

News

Analysen

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 118,75 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,28 USD aus. Bei 119,82 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 206.507 Nike-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,25 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 10,53 Prozent zulegen. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,23 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,75 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,80 USD.

Am 21.03.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.390,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.871,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nike wird am 29.06.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Metaverse-Token unter der Lupe: Mit diesen Kryptowährungen können Anleger ins Metaverse investieren

Pilotprojekt in Changshu: China probiert den E-Yuan in einer Millionenstadt aus

Letzte Phase der adidas ALTS NFT-Kollektion beginnt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com