Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 92,41 USD.

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 92,41 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 91,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,37 USD. Zuletzt wurden via New York 369.543 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,39 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,52 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 88,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 4,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,32 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,43 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 118,22 USD angegeben.

Am 21.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,44 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.06.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,71 USD je Aktie belaufen.

