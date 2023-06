Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Nike 102,00 EUR

Um 12:03 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 103,62 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,06 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,98 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 6.375 Nike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.03.2023 bei 121,76 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 17,51 Prozent zulegen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,67 USD je Nike-Aktie an.

Nike ließ sich am 21.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,87 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.390,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.871,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nike am 29.06.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.06.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,23 USD je Nike-Aktie.

