Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zieht am Nachmittag an

15.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,1 Prozent auf 80,99 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,1 Prozent auf 80,99 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 82,01 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 82,00 USD. Zuletzt wurden via New York 693.103 Nike-Aktien umgesetzt. Bei 123,39 USD markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 52,35 Prozent zulegen. Am 26.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,45 Prozent. Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,45 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,56 USD aus. Am 27.06.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,67 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 12,62 Mrd. USD, gegenüber 12,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,44 Prozent präsentiert. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 24.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,14 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Freundlicher Handel: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen Dow Jones aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu Pluszeichen in New York: Dow Jones am Mittag mit Kursplus

