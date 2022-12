Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag tiefer

Die Nike-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 4,6 Prozent auf 101,20 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,20 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.755 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,76 EUR. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 32,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (83,76 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 20,82 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 125,80 USD angegeben.

Am 29.09.2022 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.08.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 12.687,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.248,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.12.2022 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Nike rechnen Experten am 21.12.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,97 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Nike-Aktie fester: Fußball-Weltmeisterschaft wird zum Prestigeerfolg für Nike - Nur ein adidas-Team im Viertelfinale

Erste Schätzungen: Nike stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

".SWOOSH": Nike startet Web3-Plattform mit Polygon

