Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Nike gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:50 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 110,86 EUR. Bei 111,12 EUR erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 110,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 2.740 Stück.

Am 21.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 121,76 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,83 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2023 bei 84,06 EUR. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 24,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,63 USD.

Nike ließ sich am 28.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,93 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.939,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.687,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 19.12.2024 dürfte Nike die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Nike-Aktie.

