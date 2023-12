Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteuert sich am Freitagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 121,28 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 121,28 USD. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 122,01 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,86 USD. Bisher wurden heute 1.585.269 Nike-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,25 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,22 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2023 Kursverluste bis auf 88,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 132,88 USD.

Am 28.09.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12.939,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.687,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,99 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 21.12.2023 gerechnet. Am 19.12.2024 wird Nike schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

