Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 96,22 EUR.

Die Nike-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 96,22 EUR abwärts. Die Nike-Aktie sank bis auf 95,88 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 96,20 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.354 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,76 EUR erreichte der Titel am 21.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 20,98 Prozent niedriger. Am 25.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 128,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 21.12.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.315,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.388,00 USD ausgewiesen.

Am 21.03.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

