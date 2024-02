Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Mittag auf rotes Terrain

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 97,99 EUR.

Das Papier von Nike befand sich um 12:04 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 97,99 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,63 EUR aus. Bei 98,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 2.613 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 121,76 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2023). Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 19,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2023 bei 84,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 14,22 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,42 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 127,90 USD.

Am 21.12.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 13.388,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.315,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,61 USD je Aktie aus.

