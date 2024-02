Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 102,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,4 Prozent auf 102,41 USD. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,35 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 483.742 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 128,66 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 20,40 Prozent niedriger. Bei 88,68 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 13,41 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,42 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,90 USD aus.

Am 21.12.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.388,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.315,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 21.03.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

