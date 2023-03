Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Die Nike-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 119,08 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 119,15 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 116,86 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 215.479 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 139,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. 14,86 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,23 USD am 04.10.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,60 USD an.

Nike gewährte am 20.12.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 0,83 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.315,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.357,00 USD in den Büchern gestanden.

Nike wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 21.03.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 21.03.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,14 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Erste Schätzungen: Nike gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

adidas-Aktie im Minus: Auftragsfertiger von adidas und Nike kappt in Vietnam 6000 Stellen

NFT-Kollektion von Porsche floppt: Was andere Unternehmen aus Porsches NFT-Debakel lernen sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com