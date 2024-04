Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 92,07 USD nach.

Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 92,07 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,65 USD aus. Mit einem Wert von 93,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 253.484 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,66 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Bei 88,68 USD erreichte der Anteilsschein am 29.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 3,68 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,43 USD, nach 1,32 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 118,22 USD.

Am 21.03.2024 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 29.02.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 12.429,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12.390,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 27.06.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

