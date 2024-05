Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zieht am Donnerstagnachmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 92,55 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 92,55 USD. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 92,70 USD. Bei 91,54 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 281.821 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 123,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 24,99 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,68 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 4,18 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,22 USD für die Nike-Aktie aus.

Am 21.03.2024 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 29.02.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 12,44 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.06.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,71 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

