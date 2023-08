Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Nike-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 108,14 USD zu.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 108,14 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,17 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,07 USD. Zuletzt wechselten via New York 145.162 Nike-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,25 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 21,37 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,23 USD am 04.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 23,96 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,56 USD.

Die Zahlen des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 30.06.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.825,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.234,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 26.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 USD je Nike-Aktie belaufen.

