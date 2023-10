Notierung im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag in Grün

16.10.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 99,88 USD.

Werbung

Um 22:15 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 99,88 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 100,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,21 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 18.281 Nike-Aktien. Bei einem Wert von 131,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 86,42 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 13,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,38 USD je Nike-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 28.09.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.939,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12.687,00 USD umsetzen können. Nike wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 21.12.2023 vorlegen. Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Mittag Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nike-Investment abgeworfen Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com