Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 107,53 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 107,53 USD. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 107,01 USD nach. Bei 107,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 157.663 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 131,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Mit einem Zuwachs von 22,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2023 Kursverluste bis auf 88,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 131,50 USD.

Nike ließ sich am 28.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,94 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.939,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.687,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 21.12.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Gewinne in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones mittags