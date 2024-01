Aktie im Blick

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

17.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 100,77 USD ab.

Werbung

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 100,77 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 100,77 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 354.876 Nike-Aktien. Bei 131,25 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Bei einem Wert von 88,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Mit einem Kursverlust von 12,00 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,90 USD an. Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.388,00 USD im Vergleich zu 13.315,00 USD im Vorjahresquartal. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 21.03.2024 gerechnet. Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,62 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer Verluste in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com