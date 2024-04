Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 94,48 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 94,48 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 95,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,60 USD. Zuletzt wurden via New York 421.029 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,66 USD erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 36,18 Prozent wieder erreichen. Bei 88,68 USD erreichte der Anteilsschein am 29.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,14 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,32 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,43 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,22 USD an.

Nike ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.429,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.390,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.06.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Plus

Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start fester

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten