Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Das Papier von Nike konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 108,08 EUR. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 108,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,22 EUR. Bisher wurden heute 2.279 Nike-Aktien gehandelt.

Am 21.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,76 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 11,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,01 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,27 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,80 USD.

Am 21.03.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.390,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.871,00 USD in den Büchern gestanden.

Nike wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.06.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,23 USD je Aktie.

