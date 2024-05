Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 92,14 USD.

Das Papier von Nike konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 92,14 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,29 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,29 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 396.143 Nike-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,39 USD an. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 25,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,43 USD, nach 1,32 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,22 USD je Nike-Aktie aus.

Am 21.03.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,77 USD gegenüber 0,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 12,44 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nike am 27.06.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,71 USD je Aktie.

